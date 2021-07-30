Сестры Фролкины привезли в Пензу завоеванные на Олимпиаде в Токио медали Спорт

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Сестры Ольга и Евгения Фролкины, которые в составе женской сборной России по баскетболу 3х3 завоевали «серебро» Олимпиады в Токио в свой день рождения, привезли медали Игр на малую родину, в Пензу.

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В пятницу, 30 июля, они в качестве почетных гостей посетили музей спорта Пензенской области.

Там их встретили представители власти, тренеры и воспитанники спортивной школы №1, где они начинали баскетбольную карьеру.

Экскурсию для сестер провел врио министра физкультуры и спорта региона Григорий Кабельский.

Он обратил особое внимание на зал олимпийской славы, где, по его словам, уже предусмотрено место, которое планируется посвятить успеху Ольги и Евгении Фролкиных на Олимпийских играх, изначально запланированных на 2020 год, но перенесенных на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

После знакомства с экспозицией баскетболистки рассказали о своих впечатлениях от соревнований, а затем провели автограф-сессию.