Близнюк в составе сборной РФ завоевала «серебро» Игр в Токио в групповом многоборье Спорт

Пенза, 8 августа 2021. PenzaNews. Сборная России по художественной гимнастике, которую представляли Анастасия Близнюк, выступающая за Москву и Пензенскую область параллельным зачетом, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова, завоевали «серебро» Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье.

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Суммарно за два упражнения — с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав — девушки набрали 90,400 балла.

Российская сторона подала протест. В итоге оценка была увеличена на 0,300 балла — до 90,700.

«Золото» осталось за сборной Болгарии, выступление которой судьи оценили в 92,100 балла.

«Бронза» присуждена команде Италии, набравшей 87,700 балла.