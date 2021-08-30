Пензенское правительство и Федерация лыжных гонок России заключили соглашение о сотрудничестве Спорт

Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Правительство Пензенской области и Федерация лыжных гонок России заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития и популяризации лыжных гонок на территории региона.

Фото: Pnzreg.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поставили подписи под документом в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве в понедельник, 30 августа.

Соглашение предусматривает популяризацию данного вида спорта среди различных возрастных групп населения, а также взаимодействие в части создания спортивных клубов и развития необходимой материально-технической базы.

По информации пресс-службы регионального правительства, в настоящее время лыжные стадионы обустроены в Пензе, Кузнецке и Никольске. Отделения для тренировки лыжников открыты в 20 физкультурно-спортивных учреждениях. Их посещает свыше 1 тыс. 800 детей и подростков; работают 52 тренера.

Лыжники из Пензенской области в разные годы достигали высоких результатов, входили в сборную страны. Больших успехов в лыжных гонках добились студенты Пензенского государственного университета, среди которых — заслуженные мастера спорта Александр Большунов и Алексей Червоткин, мастера спорта международного класса Анна Жеребятьева и Валерий Гонтарь.