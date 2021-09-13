Бассейны муниципальных спортшкол переданы в ведение региона Спорт

Пенза, 13 сентября 2021. PenzaNews. Бассейны муниципальных детско-юношеских спортивных школ переданы в ведение региона, при этом тренеры по плаванию стали педагогами дополнительного образования. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 13 сентября.

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«Вами принято решение о передаче бассейнов в оперативное управление областного учреждения «Станция юных туристов» [с июля 2021 года — государственное автономное учреждение дополнительного образования «Многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко»]. Вместе с передачей бассейнов произошла передача ставок тренеров по плаванию из муниципальных детских спортивных школ в это автономное учреждение дополнительного образования», — сказал Григорий Кабельский, обращаясь к врио губернатора Олегу Мельниченко.

Он выразил опасение по поводу того, что квалифицированные тренеры по плаванию «не смогут работать нормально».

Так, врио министра предположил, что могут возникнуть проблемы организационного характера, например, в части предоставления муниципалитетом транспорта для участия в соревнованиях.

В свою очередь Олег Мельниченко акцентировал внимание на том, что поставлена задача, чтобы тренеры ни в чем не потеряли — ни в оплате труда, ни в возможности качественно выполнять свою работу.

«Всем главам администраций есть соответствующее указание: поддерживать, выделять автобусы и чтобы все было так, как было до этого. [...] Бассейны переданы для того, чтобы их привести и содержать в нормальном состоянии. Выделено порядка 50 млн. [рублей] только сейчас на ремонт чаш и оборудование по водоподготовки», — подчеркнул глава региона.

Как уточнил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков, всего выделено 57 млн. рублей.

«В том числе предусматривается даже в этом году пять соревнований: одни областные, четыре зональных. Все 17 бассейнов поделены на четыре зоны. Тренеры-преподаватели в заработной плате выиграли частично даже, потому что педагоги дополнительного образования имеют определенные льготы в отличие от тренеров», — отметил он.

Александр Воронков добавил, что в настоящее время водная подготовка ведется в 12 бассейнах, еще в пяти заканчиваются работы.

«Вот эти средства огромные выделенные, мы их полностью освоим, чтобы обеспечить безопасность и проведение круглогодичных мероприятий по занятиям именно в плавательных бассейнах, тогда как раньше они были сезонными в муниципалитетах. [...] Мы пять котельных взяли на себя, чтобы обеспечить круглогодичное функционирование», — сказал он.