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Сошин и Янюшкин вызваны в сборную России по регби U18

11:14 | 14.09.2021 | Спорт

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Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. Игроки дубля команды «Локомотив-Пенза» Павел Сошин и Андрей Янюшкин вызваны в сборную России по регби U18 для участия в сборах в Сочи в рамках подготовки к первенству Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

Сошин и Янюшкин вызваны в сборную России по регби U18. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Команда будет находиться в Сочи до 30 сентября, после чего вылетит в Калининград.

Всего тренерский штаб сборной во главе с Иваном Прищепенко вызвал 37 игроков. Форварды Дмитрий Дронов и Иван Бесков, выступающие во Франции, присоединятся к сборной 20 сентября.

В первенстве Европы примут участие восемь команд: из России, Бельгии, Грузии, Нидерландов, Португалии, Румынии, Испании, а также одна из трех квалифицировавшихся — из Чехии, Польши или Швейцарии.

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