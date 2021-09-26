Клуб «Локомотив-Пенза» уступил «Енисею-СТМ» в домашнем матче Суперкубка Европы Спорт

Пенза, 26 сентября 2021. PenzaNews. Регбийный клуб «Локомотив-Пенза» уступил красноярской команде «Енисей-СТМ» во втором матче группового этапа Суперкубка Европы.

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Игра, состоявшаяся на стадионе «Первомайский» в Пензе, завершилась со счетом 21:44.

«Учитывая выбранный на эту игру состав от [главного тренера РК «Локомотив-Пенза»] Александра Янюшкина, нет ничего удивительного, что пензенцы начали матч плохо. Очень быстро красноярцы оформили три попытки, их авторами стали Алексей Щербань, Виктор Кононов и Денис Симпликевич. Казалось, что на перерыв команды уйдут с большой разницей в счете, но попытка [Алексея] Башева вернула «Локомотив» в игру», — говорится в сообщении пресс-службы Федерации регби России.

В нем отмечается, что в начале второго тайма Виктор Кононов оформил дубль, после чего хозяева поля собрались.

«Сначала после мола занес [нападающий РК «Локомотив-Пенза»] Гиорги Чкоидзе, а затем и вышедший на замену [защитник] Сергей Янюшкин. Причем флай-хав «Локомотива» добавил еще две реализации. При счете 21:27 все тот же Янюшкин не забил штрафной, после чего у пензенцев начались проблемы. [Красноярский защитник Рамиль] Гайсин попал с подставки, а в концовке встречи «Енисей-СТМ» дважды побывал в зачетке соперника, отличились Фридл Оливье и Константин Узунов. В итоге победа получилась бонусной и уже второй для красноярцев в Суперкубке Европы», — сказано в тексте.