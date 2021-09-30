Пензенский «Дизель» одержал первую победу в сезоне Спорт

Пенза, 30 сентября 2021. PenzaNews. Пензенский клуб «Дизель», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), одержал первую победу в сезоне 2021–2022 годов.

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В домашнем матче команда взяла верх над самарским ЦСК ВВС.

Как сообщает пресс-служба пензенского клуба, первый период прошел с небольшим преимуществом гостей, но заброшенных шайб зрители не увидели.

Во второй трети матча болельщиков порадовал воспитанник местной школы хоккея Никита Емельянов, забросивший свой первый гол в ВХЛ. Счет стал 1:0.

Сразу после перерыва Владимир Джиг сравнял результат на табло. Хоккеисты «Дизеля» не сдались и продолжили давление. В итоге Зигурдс Подзиньш в большинстве 5 на 3 вывел свою команду вперед. В концовке встречи еще одну шайбу в ворота соперника отправил Сергей Большаков. Итог матча — 3:1.

Таким образом, после девяти проведенных игр «Дизель» имеет в своем активе 5 очков. Команда располагается на 26-й строчке турнирной таблицы.