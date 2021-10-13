«Локомотив-Пенза» и Black Lion сыграют в Пензе в рамках Суперкубка Европы Спорт

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Команды «Локомотив-Пенза» и Black Lion проведут матч в рамках групповой стадии Суперкубка Европы по регби (The Rugby Europe Super Cup) в Пензе 23 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенского клуба.

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«Black Lion — профессиональная команда, созданная специально для участия в Rugby Europe Super Cup. Она составлена из игроков, выступающих в Грузии, и призвана создавать глубину состава для национальной сборной», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что Black Lion сыграет свой первый матч в рамках данных соревнований 16 октября в Тбилиси, где соперником команды станет недавно сформированный израильский клуб «Tel-Aviv Heat».

«Встреча третьего тура нового европейского турнира между РК «Локомотив-Пенза» и Black Lion состоится на стадионе «Первомайский», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что матч пройдет без зрителей из-за ограничений, действующих в Пензенской области в связи с распространением коронавируса.