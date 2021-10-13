EN
19:13:44 Пятница, 15 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Локомотив-Пенза» и Black Lion сыграют в Пензе в рамках Суперкубка Европы

12:01 | 13.10.2021 | Спорт

Печать

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Команды «Локомотив-Пенза» и Black Lion проведут матч в рамках групповой стадии Суперкубка Европы по регби (The Rugby Europe Super Cup) в Пензе 23 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенского клуба.

«Локомотив-Пенза» и Black Lion сыграют в Пензе в рамках Суперкубка Европы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Black Lion — профессиональная команда, созданная специально для участия в Rugby Europe Super Cup. Она составлена из игроков, выступающих в Грузии, и призвана создавать глубину состава для национальной сборной», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что Black Lion сыграет свой первый матч в рамках данных соревнований 16 октября в Тбилиси, где соперником команды станет недавно сформированный израильский клуб «Tel-Aviv Heat».

«Встреча третьего тура нового европейского турнира между РК «Локомотив-Пенза» и Black Lion состоится на стадионе «Первомайский», — уточняется в сообщении.

Из него следует, что матч пройдет без зрителей из-за ограничений, действующих в Пензенской области в связи с распространением коронавируса.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе в декларациях глав управлений и директоров учреждений выявлены недостоверные сведения Автопарк учреждений здравоохранения Пензенской области пополнили новые автомобили
Стартовал прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Лучший социальный проект года» В Пензенской области за сутки подтверждено 312 случаев заражения коронавирусом
В Пензе мужчина заплатил 21 тыс. рублей за интимные услуги, но не получил их «Дамате» приобрела комбикормовый завод в Пензенской области
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама