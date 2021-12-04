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Ягов назвал предполагаемое место расположения в Пензе народного фитнес-парка

10:10 | 04.12.2021 | Спорт

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Пенза, 4 декабря 2021. PenzaNews. Народный фитнес-парк, представляющий собой спортивно-оздоровительный комплекс под открытым небом, планируется расположить в Пензе на территории Учительского сквера на Западной поляне. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Ягов назвал предполагаемое место расположения в Пензе народного фитнес-парка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«3 декабря провел первое заседание рабочей группы, которая будет заниматься реализацией проекта «Народный фитнес-парк». С инициативой создания фитнес-парка выступил общественный деятель Вячеслав Максюта. Проект представляет собой создание фитнес-парка с доступом к бесплатному спортивно-оздоровительному комплексу под открытым небом для семейного спортивного досуга. На заседании обсудили место для возможного размещения нового объекта. Планируется, что комплекс будет расположен в парке культуры и отдыха имени В.Г. Белинского на территории Учительского сквера», — написал Олег Ягов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на заседании рабочей группы было принято решение о подписании до конца 2021 года соглашения о сотрудничестве между администрацией Пензы АНО «Народный фитнес-парк».

«Новый для Пензы проект планируется реализовать в течение 2022 года», — уточнил Олег Ягов.

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