В Пензе открыта галерея педагогической славы Образование

Пенза, 5 октября 2018. PenzaNews. Галерея педагогической славы, состоящая из семи двусторонних стендов с фотографиями работников сферы образования, отличившихся за последний год, открыта в сквере неподалеку от пединститута имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета в День учителя, 5 октября.

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На нее занесены 14 человек.

Прохожим, направляющимся в сквер с улицы Лермонтова, первым предстает изображение победителя регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2018» — учителя математики лицея №230 города Заречного Надежды Петруниной.

С обратной стороны можно увидеть фотографию учителя музыки пензенской школы №20 Ольги Гуторовой, которая ранее была удостоена денежного поощрения за высокие достижения в профессиональной деятельности.

В галерею славы также занесены учитель биологии гимназии №216 города Заречного Людмила Алексеева, учитель технологии и изобразительного искусства пензенской гимназии №13 Андрей Барышев, педагог начальных классов школы села Покрово-Березовка Светлана Дмитриева, учитель иностранного языка школы №2 Белинского Надежда Пронякова, учитель истории и обществознания средней школы №36 областного центра Ольга Соколова, а также учитель русского языка и литературы шемышейской школы Надежда Туркина.

Кроме того, на стенды помещены фотографии финалистов регионального этапа «Учителя года» — учителя физики и астрономии школы №56 Пензы Елены Королевой, педагога музыки школы №18 Оксаны Игнатьевой, учителя иностранного языка бессоновской школы Ольги Сюзюмовой и Петра Девятаева, который преподает математику в школе имени М.Н. Загоскина в Рамзае.

Также в галерею славы занесены победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года» логопед детсада №21 «Колосок» Елена Карташева и педагог допобразования регионального центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова, выигравшая конкурс «Сердце отдаю детям» в Пензенской области.

Обращаясь к собравшимся на церемонии открытия, заместитель председателя областного правительства, почетный работник высшего профессионального образования России Олег Ягов напомнил, что вскоре в районе галереи будет создан сквер Учителя, который пока еще не обрел свои очертания.

«Только в 2019 году на этом месте будет установлен прекрасный памятник учителю, в 2019 году у нас появится лента педагогического образования Пензенской области, и, конечно, у нас появится отдельная аллея, посвященная талантливой молодежи», — сказал он.

В свою очередь председатель областного совета ветеранов педагогического труда Алексей Шумилин выразил надежду на то, что профессия учителя вновь обретет былое уважение.

«60 лет [прошло] с того времени, как я поступил; 55 лет после того, как я закончил. Ни разу у меня не было сомнения в том, что я правильно выбрал профессию учителя. Я рад, я горд тем, что я учитель. Я уверен в том, что у абсолютного большинства учителей […] точно такое же ощущение правильности своего выбора», — добавил он.

Свидетельства о занесении в галерею славы в торжественной обстановке были вручены 13 учителям — всем, кроме Петра Девятаева, который не смог присутствовать на торжественной церемонии.