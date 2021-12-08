В 2022 году в регионе планируется создать четыре площадки для подготовки к сдаче норм ГТО Спорт

Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. Четыре площадки для подготовки населения к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) планируется обустроить в Пензенской области в 2022 году в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«На эти цели из федерального и регионального бюджетов будет направлено порядка 10 млн. рублей. В комплект оборудования включены комплекс для выполнения прыжка с места, мишень для метания мяча, перекладина для подтягивания. Кроме того, предусмотрены брусья, турники, гимнастические скамьи, рукоходы, стенка для лазания с зацепами и шведская стенка, вело-, кардио- и силовые тренажеры», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что с 2019 по 2021 годы установлено 20 таких площадок в Пензе, Кузнецке, Заречном, а также Башмаковском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Колышлейском, Кузнецком, Лунинском, Мокшанском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском и Шемышейском районах.