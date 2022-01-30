В Пензе дан старт хоккейному турниру среди любительских команд Спорт

Пенза, 30 января 2022. PenzaNews. Торжественное открытие соревнований на призы воспитанника пензенской школы хоккея, двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова состоялось в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в воскресенье, 30 января.

Фото: Pnzreg.ru

В хоккейном турнире принимают участие 12 любительских команд — пензенские «Динамо», «Звезда», «Торнадо», «Арслан», «Спартак», сборная ПЛХЛ, «Вега», «Дионис», «Динамо-2», «Железобетон», «Росавтодор», а также кузнецкий «Рубин».

Соревнования проводятся в два этапа, победитель определится в апреле 2022 года.

«К сожалению, пандемия коронавируса не позволила нам сделать это мероприятие массовым, игры идут без зрителей, однако забывать о спорте нельзя», — отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к участникам соревнований.

«Нам очень важно провести этот турнир, потому что нужно помнить о наших чемпионах, о легендах мирового спорта, которых воспитала Пенза. «Дизель-Арена» носит имя Александра Кожевникова, и здесь же проходят посвященные ему состязания. Я точно уверен, что проигравших в них не будет, потому что спорт — это прежде всего хорошее здоровье и командный дух», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

В свою очередь Александр Кожевников поблагодарил Олега Мельниченко за поддержку в проведении турнира и поздравил спортсменов с открытием состязаний.