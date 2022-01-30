EN
18:26:57 Воскресенье, 30 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе дан старт хоккейному турниру среди любительских команд

14:31 | 30.01.2022 | Спорт

Печать

Пенза, 30 января 2022. PenzaNews. Торжественное открытие соревнований на призы воспитанника пензенской школы хоккея, двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова состоялось в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе в воскресенье, 30 января.

В Пензе дан старт хоккейному турниру среди любительских команд

Фото: Pnzreg.ru

В хоккейном турнире принимают участие 12 любительских команд — пензенские «Динамо», «Звезда», «Торнадо», «Арслан», «Спартак», сборная ПЛХЛ, «Вега», «Дионис», «Динамо-2», «Железобетон», «Росавтодор», а также кузнецкий «Рубин».

Соревнования проводятся в два этапа, победитель определится в апреле 2022 года.

«К сожалению, пандемия коронавируса не позволила нам сделать это мероприятие массовым, игры идут без зрителей, однако забывать о спорте нельзя», — отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к участникам соревнований.

«Нам очень важно провести этот турнир, потому что нужно помнить о наших чемпионах, о легендах мирового спорта, которых воспитала Пенза. «Дизель-Арена» носит имя Александра Кожевникова, и здесь же проходят посвященные ему состязания. Я точно уверен, что проигравших в них не будет, потому что спорт — это прежде всего хорошее здоровье и командный дух», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

В свою очередь Александр Кожевников поблагодарил Олега Мельниченко за поддержку в проведении турнира и поздравил спортсменов с открытием состязаний.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 412 случаев заражения коронавирусом Житель Сердобска лишился 150 тыс. рублей в надежде заработать на биржевой торговле
В Пензенской области за сутки подтверждено 245 случаев заражения коронавирусом Энергетики «Пензаэнерго» повысили надежность электроснабжения в Земетчино
УФАС возбудило дело в отношении «ТНС энерго Пенза» В Пензе вакцинация детей от коронавируса пока организована в двух поликлиниках
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама