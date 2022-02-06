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ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ Студент ПГУ Александр Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине

Мельниченко поздравил Большунова с золотой медалью Олимпиады в Пекине

13:18 | 06.02.2022 | Спорт

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Пенза, 6 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем аккаунте в Instagram поздравил студента ПГУ Александра Большунова с золотой медалью зимней Олимпиады в Пекине.

Мельниченко поздравил Большунова с золотой медалью Олимпиады в Пекине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первое российское золото пекинской Олимпиады и первая победа на Играх студента ПГУ Александра Большунова. [...] Вдвойне приятно, что Пенза причастна к становлению новой мировой спортивной звезды, хотя не является для Большунова родным городом. Александр проходит обучение в магистратуре института физической культуры и спорта ПГУ. Поздравляю его с победой и желаю покорения новых спортивных вершин!» — написал глава региона.

«Поздравляю также его преподавателей, тренеров, сокурсников и всех болельщиков, которым его выступление доставило огромную радость. Пусть это первое золото в копилке национальной сборной положит начало череде наград высшей пробы!» — добавил он.

Александр Большунов преодолел 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. «Серебро» по итогам гонки выиграл другой российский спортсмен — Денис Спицов. Третьим стал финский лыжник Ийво Нисканен (Iivo Niskanen).

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