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ОЛИМПИАДА В ПЕКИНЕ Студент ПГУ Александр Большунов принес сборной России первую золотую медаль Олимпийских игр в Пекине

Владимир Путин поздравил Александра Большунова с «золотом» Олимпиады в Пекине

14:53 | 06.02.2022 | Спорт

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Пенза, 6 февраля 2022. PenzaNews. Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова, который является студентом Пензенского государственного университета, с золотой медалью на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Владимир Путин поздравил Александра Большунова с «золотом» Олимпиады в Пекине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уважаемый Александр Александрович! От души поздравляю Вас с триумфом на Олимпийских зимних играх в Пекине. Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев. Желаю Вам новых успехов, здоровья и всего самого доброго. Молодец!», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Александр Большунов принес сборной России первую золотую медаль на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине.

Он стал победителем в соревнованиях по лыжным гонкам в скиатлоне, преодолев 30-километровую дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды.

«Серебро» по итогам гонки выиграл другой российский спортсмен — Денис Спицов.

Третьим финишировал финский лыжник Ийво Нисканен (Iivo Niskanen).

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