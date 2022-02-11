Лыжник Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км Спорт

Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Российский лыжник, студент института физкультуры и спорта Пензенского государственного университета Александр Большунов стал серебряным призером XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Таким образом, он принес России 12-ю медаль на Олимпиаде. Сейчас на счету сборной две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых наград.

Победу в гонке одержал финский спортсмен Ийво Нисканен (Iivo Niskanen), преодолевший дистанцию за 37 минут 54,8 секунды.

Александр Большунов уступил ему 23,2 секунды.

«Бронзу» завоевал норвежец Йоханнес Клебо (Johannes Klebo), который отстал на 37,5 секунды.

Ранее Александр Большунов стал победителем в соревнованиях по лыжным гонкам в скиатлоне, преодолев дистанцию в 30 км за 1 час 16 минут 9,8 секунды.