Эдуард Копылов назначен первым замминистра физкультуры и спорта Пензенской области Спорт

Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. Эдуард Копылов назначен на пост первого заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области.

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«Эдуард Владимирович является мастером спорта России, судьей международной категории по дзюдо-ката, обладателем четвертого дана. Возглавлял региональную федерацию дзюдо, основал союз клубов дзюдо Пензы», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального правительства в четверг, 3 марта.

«Последние пять лет Эдуард Копылов был главным тренером сборной команды России по дзюдо-ката. Его воспитанники в 2021 году завоевали медали на мировых и европейских чемпионатах», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пост первого заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области стал вакантным после того, как 22 февраля его по собственному желанию покинул Владимир Жучков.

На руководящих должностях в спортивном ведомстве он работал с 2009 года.