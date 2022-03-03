EN
21:27:40 Четверг, 3 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО ФСБ предупреждает об участившихся телефонных звонках с ложной информацией о ситуации на Украине

Эдуард Копылов назначен первым замминистра физкультуры и спорта Пензенской области

13:00 | 03.03.2022 | Спорт

Печать

Пенза, 3 марта 2022. PenzaNews. Эдуард Копылов назначен на пост первого заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области.

Эдуард Копылов назначен первым замминистра физкультуры и спорта Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эдуард Владимирович является мастером спорта России, судьей международной категории по дзюдо-ката, обладателем четвертого дана. Возглавлял региональную федерацию дзюдо, основал союз клубов дзюдо Пензы», — говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале регионального правительства в четверг, 3 марта.

«Последние пять лет Эдуард Копылов был главным тренером сборной команды России по дзюдо-ката. Его воспитанники в 2021 году завоевали медали на мировых и европейских чемпионатах», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пост первого заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области стал вакантным после того, как 22 февраля его по собственному желанию покинул Владимир Жучков.

На руководящих должностях в спортивном ведомстве он работал с 2009 года.

Новости партнеров
Читайте также
Полиция нашла мужчину, который незаконно добыл двух кабанов в Камешкирском районе В Пензенской области за сутки подтверждено около 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом
Теплоэнергетики ответили на частые вопросы жителей Пензы об отоплении и ГВС В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 679 случаев заражения коронавирусом
Житель Пензы перечислил мошенникам 335 тыс. рублей История всегда повторяется для тех, кто не вынес из нее для себя уроки — Олег Мельниченко
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама