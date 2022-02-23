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Жучков покинул пост первого замминистра физкультуры и спорта Пензенской области

15:01 | 23.02.2022 | Политика

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Пенза, 23 февраля 2022. PenzaNews. Владимир Жучков покинул пост первого заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области.

Жучков покинул пост первого замминистра физкультуры и спорта Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», чиновник написал заявление по собственному желанию.

Последним днем работы Владимира Жучкова в должности первого замминистра стал минувший вторник, 22 февраля.

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Его фамилия уже исчезла из раздела «Структура» на сайте ведомства.

Таким образом, у главы Минспорта Пензенской области Евгении Бочкаревой, которая была назначена на данный пост в ноябре 2021 года, остался один заместитель — Мария Юдина.

Владимир Жучков проработал на руководящих должностях в спортивном ведомстве более 10 лет.

В 2013 году временно исполнял функции кризисного управляющего в профессиональном хоккейном клубе «Дизель».

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