Пензенская область дополнительно получит 32 млн. рублей на строительство спортивных залов и площадок Спорт

Пенза, 26 мая 2022. PenzaNews. Дополнительные средства в размере 32 млн. рублей будут предоставлены Пензенской области из федерального бюджета в 2022 году на создание модульных спортивных залов и «умных» спортплощадок. Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства РФ.

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Как следует из текста документа, опубликованного на сайте кабинета министров, размер субсидии для Пензенской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по закупке оборудования для создания «умных» спортплощадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в 2022 году составит 52 млн. рублей вместо изначально запланированных 20 млн. рублей.

Размеры субсидий на 2023 и 2024 годы не изменились, они составят 20 млн. и 60 млн. рублей соответственно.

Таким образом, общий размер субсидий для Пензенской области за три года составит 132 млн. рублей.