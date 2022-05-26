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Пензенская область дополнительно получит 32 млн. рублей на строительство спортивных залов и площадок

12:51 | 26.05.2022 | Спорт

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Пенза, 26 мая 2022. PenzaNews. Дополнительные средства в размере 32 млн. рублей будут предоставлены Пензенской области из федерального бюджета в 2022 году на создание модульных спортивных залов и «умных» спортплощадок. Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства РФ.

Пензенская область дополнительно получит 32 млн. рублей на строительство спортивных залов и площадок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из текста документа, опубликованного на сайте кабинета министров, размер субсидии для Пензенской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по закупке оборудования для создания «умных» спортплощадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в 2022 году составит 52 млн. рублей вместо изначально запланированных 20 млн. рублей.

Размеры субсидий на 2023 и 2024 годы не изменились, они составят 20 млн. и 60 млн. рублей соответственно.

Таким образом, общий размер субсидий для Пензенской области за три года составит 132 млн. рублей.

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