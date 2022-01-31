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Пензенская область получит 100 млн. рублей на строительство спортивных залов и площадок

15:57 | 31.01.2022 | Спорт

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Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Субсидии в общем размере 100 млн. рублей будут предоставлены Пензенской области из федерального бюджета в 2022–2024 годах на создание модульных спортивных залов и «умных» спортплощадок.

Пензенская область получит 100 млн. рублей на строительство спортивных залов и площадок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Распределение бюджетных денежных средств среди 84 субъектов РФ утверждено распоряжением правительства России №110-р, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Всего в ближайшие три года регионы получат на эти цели более 9 млрд. рублей.

Как следует из текста документа, опубликованного на сайте кабинета министров, размер субсидии для Пензенской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по закупке оборудования для создания «умных» спортплощадок в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в 2022 году составит 20 млн. рублей, столько же — в 2023-м и 60 млн. рублей — в 2024-м.

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