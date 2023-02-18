Олег Мельниченко принял участие в церемонии открытия лыжных соревнований памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова Спорт

Пенза, 18 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии открытия соревнований, посвященных памяти погибшего при исполнении воинского долга сотрудника регионального управления ФСБ России капитана юстиции Дмитрия Шорникова.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к участникам лыжной эстафеты во время торжественного построения на стадионе «Снежинка» в Пензе, Олег Мельниченко отметил, что труд воинов, сотрудников госбезопасности, правоохранительных органов был необходим во все времена.

«А сейчас он востребован еще больше, чем даже несколько лет тому назад», — констатировал глава региона.

Он пожелал участникам эстафеты спортивных успехов.

«Уверен, что проигравших не будет», — сказал Олег Мельниченко.

В свою очередь начальник управления ФСБ России по Пензенской области Дмитрий Поляков, который также принял участие в церемонии открытия состязаний, обратил внимание на то, что эстафета памяти Дмитрия Шорникова посвящена всем погибшим при исполнении долга сотрудникам правоохранительных ведомств.

«Мы уверены в том, что подрастающее поколение будет свято чтить память о них», — цитирует Дмитрия Полякова пресс-служба облправительства.

Шорников Дмитрий Вячеславович родился в Пензе 10 декабря 1975 года.

В 1992 году, окончив среднюю школу №24, поступил на следственный факультет Академии ФСБ России. По окончании обучения был направлен в пензенское управление ФСБ, где с 1997 года проходил службу в должности следователя следственного отдела.

В сентябре 2000 года капитан юстиции Дмитрий Шорников был командирован в Северо-Кавказский регион для выполнения задач по восстановлению правопорядка и расследованию преступлений, совершенных членами бандитских формирований.

26 декабря 2000 года погиб при исполнении воинского долга в Чечне.

Похоронен на Аллее героев на Ново-Западном кладбище в Пензе.

Посмертно награжден Орденом мужества.

Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области капитан юстиции Дмитрий Шорников навечно зачислен в списки личного состава управления.

Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №24.

Решением гордумы от 22 февраля 2017 года имя Дмитрия Шорникова присвоено новой улице в микрорайоне Заря города Пензы. В августе того же года она была торжественно открыта.