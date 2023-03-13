Объявлен аукцион на строительство в Пензе ФОКа для игровых видов спорта с разработкой проектной документации Спорт

Пенза, 13 марта 2023. PenzaNews. Электронный аукцион на строительство в Пензе физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта с разработкой проектной документации объявлен на официальном портале госзакупок.

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В качестве заказчика выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области».

Начальная (максимальная) цена контракта — 297 млн. 617 тыс. рублей. Предполагается, что финансирование будет осуществляться из регионального и федерального бюджетов.

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Прием заявок будет завершен 20 марта, подведение итогов процедуры определения подрядчика запланировано на 22 марта.

Согласно заданию на проектирование, общая площадь здания будущего ФОКа должна составлять не менее 1,5 тыс. кв. метров, площадь спортивного зала — 800 кв. метров. Необходимо предусмотреть трибуны на 250 мест, а также футбольное поле.

Как указано в проекте госконтракта, объект капитального строительства будет возведен в 2023-2024 годах по адресу: Пенза, улица Стрельбищенская, 15.