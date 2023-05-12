Банк «Кузнецкий» оказал финансовую поддержку юной гонщице Марии Тыриной Спорт

Пенза, 12 мая 2023. PenzaNews. Банк «Кузнецкий» в рамках соглашения с министерством физической культуры и спорта Пензенской области оказал финансовую помощь юной гонщице Марии Тыриной, которая в предстоящем летнем сезоне примет участие в автомобильных кольцевых гонках серии NLS в зачетной группе «S1600». Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитно-финансового учреждения, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Состязания пройдут в пять этапов, и первый стартует 14 мая в Нижнем Новгороде на профессиональных гоночных трассах комплекса «Нижегородское кольцо», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что в 2022 году Мария Тырина заняла четвертое место во всероссийском турнире по картингу «SMP Racing/Газпром – детям».

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, спорт объединяет людей, помогает молодежи формировать правильные ориентиры в жизни, ставить цели и достигать успеха.

«Банк «Кузнецкий» активно финансирует участие одаренных ребят в различных соревнованиях. Важно, чтобы они добивались высоких результатов, а наша область была достойно представлена на всероссийском уровне», — приводятся слова Михаила Дралина в пресс-релизе.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

ПАО «Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.

Лицензия на осуществление банковских операций под номером 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.