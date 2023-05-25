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Олег Ягов и Евгения Бочкарева посетили стройплощадку ФОКа игровых видов спорта в Пензе

09:28 | 25.05.2023 | Спорт

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Пенза, 25 мая 2023. PenzaNews. Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева посетили строительную площадку на улице Стрельбищенской в Пензе, где будет возведен ФОК игровых видов спорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.

Олег Ягов и Евгения Бочкарева посетили стройплощадку ФОКа игровых видов спорта в Пензе

Фото: Sport.pnzreg.ru

«На объекте проведена расчистка участка, после завершения подвоза и отсыпки грунта начнется частичное устройство инженерных сетей и возведение фундамента. Место, где будет возведен спортивный объект, находится рядом со стадионом «Локомотив». Строительная площадка границ стадиона не нарушает», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что объект будет построен в рамках проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«На создание физкультурно-оздоровительного комплекса направлено более 296 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов», — уточняется в тексте.

По словам Олега Ягова, все работы выполняются по графику.

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«Изначально планировалось строительство только ФОКа для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Но потом появилась возможность включить в проект футбольное поле с подогревом, на котором можно заниматься круглый год. Поэтому теперь комплекс фактически включит в себя два спортивных объекта — крытый ФОК и поле», — пояснил он.

В свою очередь Евгения Бочкарева выразила мнение, что будущий спортивный объект «уже сейчас можно назвать народным».

«Здесь густонаселенный микрорайон, а детей, которые занимаются игровыми видами спорта, очень много. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию уже в 2024 году», — сказала Евгения Бочкарева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Согласно данным портала госзакупок, 31 марта 2023 года ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» заключило государственный контракт с ООО «Стройсервис-2001» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта с разработкой проектной документации.

Его цена составила 296 млн. 128 тыс. 915 рублей.

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