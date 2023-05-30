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В «Спутнике» завершается работа над «умной» спортплощадкой

12:05 | 30.05.2023 | Спорт

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Пенза, 30 мая 2023. PenzaNews. Работы по созданию «умной» спортивной площадки в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области подходят к завершению. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте строительного холдинга «Термодом».

В «Спутнике» завершается работа над «умной» спортплощадкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Жители и гости микрорайона во время прогулок по новой части тропы здоровья уже смогли заметить яркое зеленое покрытие футбольного поля. Здесь же будут располагаться площадки для игр в волейбол и стритбол, легкоатлетические дорожки», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что работы на объекте ведет «Термодом».

«Строительный холдинг установил трибуны, часть уличных тренажеров, предусмотрел помещения для переодевания, туалеты, искусственное освещение спорткомплекса в вечернее время», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что новый спортобъект планируется ввести в эксплуатацию в июне.

«Умная» площадка уникальна тем, что здесь появится точка доступа в интернет и QR-коды. С их помощью любители физической культуры и спорта получат рекомендации по выполнению упражнений, а занятия станут более эффективными. Спортивная зона — часть новой «умной» площадки, создание которой стартовало весной в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» нацпроекта «Демография» при поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко», — напоминается в тексте.

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