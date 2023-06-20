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В Пензенской области определены земельные участки для создания 40 спортплощадок при содействии фонда поддержки социнициатив «Газпрома»

10:01 | 20.06.2023 | Спорт

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Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Земельные участки для создания 40 спортивных площадок при содействии фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» определены в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области определены земельные участки для создания 40 спортплощадок при содействии фонда поддержки социнициатив «Газпрома». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект по созданию в Пензенской области 40 спортивных площадок от фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» входит в решающую стадию. Нашему региону утвердили всю исходно-разрешительную документацию на спортобъекты, выбраны земельные участки под них», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 19 июня.

По словам Олега Мельниченко, на текущей неделе специалисты «Газпрома» начнут выезжать в районы области, чтобы на месте оценить ситуацию.

«Прошу глав муниципальных образований взять процесс под личный контроль, оперативно организовав осмотр площадок и предоставляя всю необходимую информацию», — подчеркнул глава региона.

«Благодарю председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера за то, что компания предоставляет нашим детям дополнительные возможности для развития, укрепления здоровья, физического совершенствования, а также личностного роста, потому что спорт — это всегда история про становление и укрепление характера. Будем вместе идти к новым победам!» — написал Олег Мельниченко.

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