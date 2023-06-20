В Пензенской области определены земельные участки для создания 40 спортплощадок при содействии фонда поддержки социнициатив «Газпрома» Спорт

Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Земельные участки для создания 40 спортивных площадок при содействии фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» определены в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проект по созданию в Пензенской области 40 спортивных площадок от фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома» входит в решающую стадию. Нашему региону утвердили всю исходно-разрешительную документацию на спортобъекты, выбраны земельные участки под них», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 19 июня.

По словам Олега Мельниченко, на текущей неделе специалисты «Газпрома» начнут выезжать в районы области, чтобы на месте оценить ситуацию.

«Прошу глав муниципальных образований взять процесс под личный контроль, оперативно организовав осмотр площадок и предоставляя всю необходимую информацию», — подчеркнул глава региона.

«Благодарю председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера за то, что компания предоставляет нашим детям дополнительные возможности для развития, укрепления здоровья, физического совершенствования, а также личностного роста, потому что спорт — это всегда история про становление и укрепление характера. Будем вместе идти к новым победам!» — написал Олег Мельниченко.