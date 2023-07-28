Во дворце единоборств «Воейков» в Пензе открыты два новых скалодрома Спорт

Пенза, 28 июля 2023. PenzaNews. Торжественное открытие двух новых скалодромов состоялось во дворце единоборств «Воейков» в Пензе в пятницу, 28 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Один предназначен для проведения тренировок и официальных соревнований по дисциплине «Трудность», другой — по дисциплине «Боулдеринг».

Скалодромы были обустроены при содействии некоммерческой благотворительной организации «Фонд поддержки олимпийцев России».

Почетными гостями мероприятия стали исполнительный директор фонда Александр Катушев и президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил Александра Катушева за содействие в реализации проекта и создании хороших условий для развития скалолазания.

«Теперь в Пензе есть все необходимое для организации качественного тренировочного процесса и проведения соревнований, в том числе и всероссийского уровня. Реализованная на пензенской земле инициатива фонда послужит хорошей основой для развития скалолазания в Сурском крае», — подчеркнул глава региона.

«Для нашей области это молодой, но перспективный вид спорта. Он прививает мужество, развивает выносливость, смелость и умение правильно рассчитать свои силы. Поздравляю всех спортсменов с тем, что у них теперь есть современный скалодром. В добрый путь!» — сказал Олег Мельниченко.

Читайте также

Мельниченко и Катушев обсудили вопросы развития скалолазания в Пензенской области

В свою очередь Александр Катушев отметил, что всего в России 15 подобных комплексов, решение о возведении спортивного объекта в Пензенской области было принято не случайно.

«Пенза — это спортивный город. Здесь уже есть не только скалодромы, но и профессиональные кадры — спортсмены и тренеры. Выработаны традиции спортивного скалолазания», — пояснил он.

Высокий потенциал пензенской школы по данному виду спорта отметил и Дмитрий Бычков.

«Буквально за пару лет сборная Пензенской области заняла лидирующие позиции в дисциплине «Скорость» и является одной из ведущих в стране. Ваши спортсмены включены в состав сборной России», — сказал он.

Первые соревнования на новой площадке состоятся в субботу, 29 июля. Это будет фестиваль, приуроченный к открытию скалолазного комплекса. Как ожидается, участие в нем примут 160 спортсменов из Москвы, Пензенской, Ульяновской и Саратовской областей, а также Татарстана. Скалолазы будут состязаться в дисциплине «Трудность».

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, в спортшколах региона скалолазанием занимается около 300 атлетов. Каждый десятый из них имеет спортивный разряд. Три года подряд — с 2020-го по 2022-й — пензенцы становились призерами первенства России.

До настоящего времени во дворце единоборств «Воейков» функционировал скалодром только для занятий по дисциплине «Скорость». Он был введен в 2019 году за счет средств бюджета Пензенской области.