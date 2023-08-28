Есть уверенность, что в Пензенской области будет собрано 3 млн. тонн зерна — Мельниченко Спорт

Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об уверенности в том, что до конца уборочной кампании регион достигнет показателя в 3 млн. тонн зерна.

Фото: Pnzreg.ru

«Благодаря упорному труду наших хлеборобов Пензенская область в ближайшее время выйдет на сбор 2,8 млн. тонн зерна. Это огромная цифра, но есть уверенность, что до конца уборочной кампании мы достигнем показателя в 3 млн. тонн», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 28 августа.

«Мы сейчас производим столько зерна, что можем не только обеспечить хлебом нашу область, но и направлять излишки в другие регионы, осуществлять экспортные поставки. За это огромное спасибо всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли!» — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 28 августа Минсельхоз Пензенской области проинформировал, что на отчетную дату, по оперативной информации, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2,6 млн. тонн, средняя урожайность — 39,7 центнера с га.