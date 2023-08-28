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В Пензенской области намолочено 2,6 млн. тонн зерна

12:44 | 28.08.2023 | АПК

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Пенза, 28 августа 2023. PenzaNews. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области составил 2,6 млн. тонн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в понедельник, 28 августа.

В Пензенской области намолочено 2,6 млн. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На отчетную дату, по оперативной информации, в регионе валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2,6 млн. тонн, средняя урожайность по области — 39,7 центнера с га», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что валовой сбор озимой пшеницы составил 1 млн. 212 тыс. тонн при средней урожайности 42 центнера с га, яровой пшеницы — 792 тыс. тонн при урожайности 41 центнер с га, ячменя — 467,2 тыс. тонн при урожайности 39 центнеров с га.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце февраля губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале написал, что в 2023 году в регионе планируется собрать не менее 2,8 млн. тонн зерна.

26 августа губернатор сообщил, что уборка зерновых в Пензенской области подходит к завершению, «в планах — намолотить не менее 3 млн. тонн зерна».

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