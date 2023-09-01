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В Заре открыта вторая в Пензенской области «умная» спортплощадка

10:47 | 01.09.2023 | Спорт

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Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Открытие второй в Пензенской области «умной» спортивной площадки состоялось в микрорайоне Заря города Пензы в минувший четверг, 31 августа.

В Заре открыта вторая в Пензенской области «умная» спортплощадка

Фото: Pnzreg.ru

Первая спортплощадка находится в новой части тропы здоровья «Ритм» на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном. В начале августа ее осмотрели полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Оба спортобъекта созданы в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» нацпроекта «Демография».

Комплекс в Заре включает в себя футбольное поле, турники, уличные тренажеры, площадки для волейбола и баскетбола, легкоатлетические дорожки, а также трибуны для зрителей на 100 посадочных мест и зону для сдачи норм ГТО.

«Умной» спортплощадка называется потому, что на ее территории размещены точка Wi-Fi и QR-коды, благодаря которым любители спорта прямо на месте тренировки могут получить рекомендации по выполнению упражнений.

Фото: Pnzreg.ru

Новый спорткомплекс посетил глава региона.

Он отметил, что в Заре активно ведется жилищное строительство, и выразил уверенность, что «через несколько лет этот спортобъект окажется не на окраине, а в центре микрорайона».

«По факту это мини-стадион. В Заре также строится школа, при ней тоже будет хорошая спортплощадка. У жителей Пензенской области — прежде всего у детей и молодежи — должны быть все условия для занятий спортом, для активного образа жизни», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

В рамках мероприятия для жителей микрорайона состоялись презентации секций, чтобы дети могли записаться на тренировки по понравившимся видам спорта.

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