Олег Мельниченко предложил сделать ФОК игровых видов спорта базой для спортивной школы Спорт

Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил сделать ФОК игровых видов спорта, строительство которого ведется на улице Стрельбищенской в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», базой для спортивной школы.

Фото: Pnzreg.ru

«Думаю, наиболее правильным будет разместить здесь школу со спортивным уклоном», — сказал глава региона в ходе посещения стройплощадки в минувший четверг, 31 августа.

«Этот объект мы построим быстро, нужно уже сейчас думать о том, как ввести его эксплуатацию максимально эффективно», — добавил он.

Губернатор также поручил проработать варианты освоения соседнего участка, где располагается поле стадиона «Локомотив».

«Нужно дать этому старому объекту новую жизнь», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Мы будем насыщать развивающийся микрорайон спортивными объектами. Жителей здесь много, будем создавать спортивный кластер», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ФОК игровых видов спорта планируется открыть в 2024 году.

На его создание предусмотрено более 296 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.