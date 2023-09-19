01:57:52 Среда, 20 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В «Спутнике» состоится областной фестиваль скандинавской ходьбы

16:14 | 19.09.2023 | Спорт

Печать

Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. Фестиваль «Скандинавской ходьбой к активному долголетию» состоится в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в субботу, 23 сентября.

В «Спутнике» состоится областной фестиваль скандинавской ходьбы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятие направлено на популяризацию активного образа жизни и скандинавской ходьбы как доступного вида спорта для всех, привлечение населения к занятиям спортом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

В нем отмечается, что принять участие в фестивале может любой житель Пензенской области, способный преодолеть пешком расстояние от 3 до 5 км.

Из текста следует, что регистрация участников будет проводиться с 9.00, открытие фестиваля запланировано на 10.00, перед подведением итогов будет организована работа полевой кухни, а в завершение мероприятия состоится концерт.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые фестиваль скандинавской ходьбы в Пензенской области состоялся в сентябре 2011 года.

В настоящее время он проходит дважды в год — весной и осенью.

За 12 лет скандинавская ходьба получила широкое развитие и популярность в Пензенской области. По информации Минспорта региона, этим видом физической активности увлекаются более 15 тыс. человек.

В Пензенской области создано 129 клубов любителей скандинавской ходьбы, действует движение «Содружество клубов скандинавской ходьбы по-пензенски».

Читайте также
Под Пензой из Суры извлекли тело мужчины Житель Шемышейки осужден за угон автомобиля
В Пензе молодой человек предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью мужчины В Кузнецке мужчина госпитализирован после наезда автомобиля
Житель Кузнецкого района угрожал супруге убийством, возбуждено дело Полиция разыскивает водителя, который врезался в световую опору в Пензе и скрылся
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама