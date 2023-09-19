В «Спутнике» состоится областной фестиваль скандинавской ходьбы Спорт

Пенза, 19 сентября 2023. PenzaNews. Фестиваль «Скандинавской ходьбой к активному долголетию» состоится в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в субботу, 23 сентября.

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«Мероприятие направлено на популяризацию активного образа жизни и скандинавской ходьбы как доступного вида спорта для всех, привлечение населения к занятиям спортом», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

В нем отмечается, что принять участие в фестивале может любой житель Пензенской области, способный преодолеть пешком расстояние от 3 до 5 км.

Из текста следует, что регистрация участников будет проводиться с 9.00, открытие фестиваля запланировано на 10.00, перед подведением итогов будет организована работа полевой кухни, а в завершение мероприятия состоится концерт.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», впервые фестиваль скандинавской ходьбы в Пензенской области состоялся в сентябре 2011 года.

В настоящее время он проходит дважды в год — весной и осенью.

За 12 лет скандинавская ходьба получила широкое развитие и популярность в Пензенской области. По информации Минспорта региона, этим видом физической активности увлекаются более 15 тыс. человек.

В Пензенской области создано 129 клубов любителей скандинавской ходьбы, действует движение «Содружество клубов скандинавской ходьбы по-пензенски».