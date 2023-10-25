Строительная готовность ФОКа игровых видов спорта составляет 35% Спорт

Пенза, 25 октября 2023. PenzaNews. Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта, возведение которого ведется на улице Стрельбищенской в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», составляет 35%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области по итогам выездного совещания на объекте, которое провел глава Минстроя региона Александр Гришаев.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«В настоящий момент [...] специалисты проводят монтаж стеновых панелей. Завершается устройство основания футбольного поля. Строительная готовность объекта — 35%», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ФОК игровых видов спорта планируется открыть в 2024 году.

На его создание предусмотрено более 296 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

31 августа в ходе посещения стройплощадки губернатор Олег Мельниченко предложил сделать ФОК игровых видов спорта базой для спортивной школы.