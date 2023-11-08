Наталья Шарафутдинова возглавила спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта Спорт

Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Наталья Шарафутдинова назначена директором государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона в среду, 8 ноября.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«До сегодняшнего дня возглавляла школу Людмила Карпова, которая продолжает поддерживать спортивные традиции и делиться опытом с коллегами и воспитанниками школы в должности заведующей сектором развития водных видов спорта», — сказано в тексте.

«Министерство физической культуры и спорта благодарит Людмилу Григорьевну за многолетний, добросовестный труд в качестве руководителя. Мы рады, что Вы остаетесь с нами в спортивной сфере», — отмечается в сообщении.

Шарафутдинова (Сутягина) Наталья Викторовна — российская пловчиха, заслуженный мастер спорта России.

Родилась в Пензе 17 января 1980 года.

Окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В.Г. Белинского по специальности «Физическая культура».

Плаванием начала заниматься в 1985 году, в 1996-м — дебютировала в сборной команде России по плаванию.

В 1999 году получила звание мастера спорта международного класса.

В 2004 году стала чемпионкой Европы в плавании на 50 метров.

Бронзовый призер чемпионатов Европы (1999-2001), Всемирной универсиады (2001), чемпионка России (2000-2008), победительница Кубка России (2000, 2002, 2003, 2005), рекордсменка России на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем. Участница чемпионатов мира 2001, 2003, 2005, 2007 годов.

В 2000 году заняла 11 место на Олимпиаде в Сиднее, в 2004 году 16 место — в Афинах, в 2008 году 13 место — в Пекине.

В 2009 году завершила спортивную карьеру.

С юношеских лет до 2010 года работала спортсменом-инструктором в центре спортивной подготовки Пензенской области (ранее — школа высшего спортивного мастерства).

С 2017 года — инструктор-методист в СШОР водных видов спорта.

С 22 февраля 2023 года возглавляла пензенскую спортшколу по адаптивным видам спорта.

8 ноября назначена директором спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта.