Галина Курамшина назначена директором пензенской спортшколы по адаптивным видам спорта
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Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Галина Курамшина назначена директором государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Спортивная школа по адаптивным видам спорта». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона в среду, 8 ноября.
Фото: Sport.pnzreg.ru
Галина Курамшина сменила на этом посту Наталью Шарафутдинову, которая возглавила спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта.
В свою очередь Людмила Карпова, руководившая СШОР до 8 ноября, продолжит работу в должности заведующей сектором развития водных видов спорта.
По информации Минспорта Пензенской области, Галина Курамшина с 1986 по 1988 годы работала тренером-преподавателем по художественной гимнастике детско-юношеской спортивной школы.
С 1988 по 1991 годы трудилась в пензенском областном совете ФСО «Динамо».
С 1991 по 1994 годы была тренером-преподавателем в областной спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва по гимнастике.
С 2003 по 2011 годы преподавала физическую культуру в лицее №73 города Пензы.
С 2011 года работала в Минспорте Пензенской области, занимала должности главного специалиста-эксперта, начальника отдела массовой физической культуры, развития инфраструктуры и обеспечения деятельности министерства.
8 ноября 2023 года назначена директором спортшколы по адаптивным видам спорта.