Галина Курамшина назначена директором пензенской спортшколы по адаптивным видам спорта Спорт

Пенза, 8 ноября 2023. PenzaNews. Галина Курамшина назначена директором государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Пензенской области «Спортивная школа по адаптивным видам спорта». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона в среду, 8 ноября.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Галина Курамшина сменила на этом посту Наталью Шарафутдинову, которая возглавила спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта.

В свою очередь Людмила Карпова, руководившая СШОР до 8 ноября, продолжит работу в должности заведующей сектором развития водных видов спорта.

По информации Минспорта Пензенской области, Галина Курамшина с 1986 по 1988 годы работала тренером-преподавателем по художественной гимнастике детско-юношеской спортивной школы.

С 1988 по 1991 годы трудилась в пензенском областном совете ФСО «Динамо».

С 1991 по 1994 годы была тренером-преподавателем в областной спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва по гимнастике.

С 2003 по 2011 годы преподавала физическую культуру в лицее №73 города Пензы.

С 2011 года работала в Минспорте Пензенской области, занимала должности главного специалиста-эксперта, начальника отдела массовой физической культуры, развития инфраструктуры и обеспечения деятельности министерства.

8 ноября 2023 года назначена директором спортшколы по адаптивным видам спорта.