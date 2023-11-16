Евгения Бочкарева посетила стройплощадку ФОКа игровых видов спорта в Пензе Спорт

Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева посетила стройплощадку физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта, возведение которого ведется на улице Стрельбищенской в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Фото: Sport.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте Минспорта региона, на объекте ведутся работы по засыпке системы обогрева футбольного поля гранитным отсевом, устройству внутренних сетей водоотведения и перекрытия второго этажа.

Помимо этого, продолжаются работы по благоустройству территории.

«Этот объект имеет большое социальное значение для Пензенского края. Планируется, что в ФОКе будет располагаться муниципальная спортивная школа по футболу №8. Также, кроме футбола, в крытом спортивном зале будут проводить тренировочные мероприятия по волейболу, мини-футболу, регби, баскетболу и другим игровым видами спорта. ФОК рассчитан на проведение всероссийских и региональных соревнований. В настоящий момент готовность объекта составляет более 45%, и по графику планируется выйти на 80% к окончанию 2023 года», — сказала Евгения Бочкарева, слова которой приводятся в сообщении.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ФОК игровых видов спорта планируется открыть в 2024 году.

На его создание предусмотрено более 296 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

31 августа в ходе посещения стройплощадки губернатор Олег Мельниченко предложил сделать ФОК игровых видов спорта базой для спортивной школы.