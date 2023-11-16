02:28:26 Пятница, 17 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Евгения Бочкарева посетила стройплощадку ФОКа игровых видов спорта в Пензе

09:39 | 16.11.2023 | Спорт

Печать

Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева посетила стройплощадку физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта, возведение которого ведется на улице Стрельбищенской в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Евгения Бочкарева посетила стройплощадку ФОКа игровых видов спорта в Пензе

Фото: Sport.pnzreg.ru

Как сообщается на сайте Минспорта региона, на объекте ведутся работы по засыпке системы обогрева футбольного поля гранитным отсевом, устройству внутренних сетей водоотведения и перекрытия второго этажа.

Помимо этого, продолжаются работы по благоустройству территории.

«Этот объект имеет большое социальное значение для Пензенского края. Планируется, что в ФОКе будет располагаться муниципальная спортивная школа по футболу №8. Также, кроме футбола, в крытом спортивном зале будут проводить тренировочные мероприятия по волейболу, мини-футболу, регби, баскетболу и другим игровым видами спорта. ФОК рассчитан на проведение всероссийских и региональных соревнований. В настоящий момент готовность объекта составляет более 45%, и по графику планируется выйти на 80% к окончанию 2023 года», — сказала Евгения Бочкарева, слова которой приводятся в сообщении.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ФОК игровых видов спорта планируется открыть в 2024 году.

На его создание предусмотрено более 296 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

31 августа в ходе посещения стройплощадки губернатор Олег Мельниченко предложил сделать ФОК игровых видов спорта базой для спортивной школы.

Читайте также
В Пензе около новых туалетов на набережной заработали камеры видеонаблюдения В Пензенском районе водитель «Hyundai Santa Fe» насмерть сбил мужчину
В пензенском колледже транспортных технологий открыта проектно-исследовательская лаборатория электротехники и электроники В пензенский областной клинический центр крови поступил новый паровой стерилизатор
Состоялось заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению пензенской гордумы В Пензе в ДТП пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама