В Пензе в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом» прошли «Веселые старты» Спорт

Пенза, 18 декабря 2023. PenzaNews. «Веселые старты», организованные в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом» при поддержке комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы, прошли на Олимпийской аллее.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Это второе мероприятие, которое проводит провайдер на Олимпийской аллее в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом», — отмечается в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем указано, что в состязаниях приняли участие более 50 человек, победители были определены по итогам игровых упражнений с элементами хоккея, футбола и бадминтона, а также семейного мини-забега.

«Наши спортивные активности в рамках проекта «Отдыхай с «Ростелекомом» пользуются большой популярностью у горожан. Олимпийская аллея как территория притяжения лучше всего подходит для мероприятий на свежем воздухе. Взрослые и дети с удовольствием приходят к нам на площадку, чтобы принять участие в массовой зарядке и различных состязаниях. Пензенцы всегда уходят после праздника в хорошем настроении и зарядом бодрости на целый день», — прокомментировал пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

В пресс-релизе добавляется, что следующее мероприятие планируется провести в начале 2024 года.