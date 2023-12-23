В «Спутнике» стартовали всероссийские соревнования по плаванию Спорт

Пенза, 23 декабря 2023. PenzaNews. Всероссийские соревнования детской лиги плавания «Поволжье» стартовали в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

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«Соревнования детской лиги плавания «Поволжье» проходят в Пензенской области не первый год», — отметила заместитель министра физической культуры и спорта региона Мария Юрина в ходе церемонии открытия состязаний, которая состоялась в минувшую пятницу, 22 декабря.

По ее словам, это стало возможным благодаря инфраструктуре, созданной на территории субъекта федерации.

«Конечно, вклад в ее развитие в нашем регионе вносит и проект «Газпром – детям». В частности, благодаря ему эти соревнования регулярно принимает именно физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин», объект соответствует всем стандартам качества», — подчеркнула Марина Юрина.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, соревнования в «Спутнике», которые продлятся по 24 декабря, объединили примерно 800 человек в возрасте от 9 до 17 лет из 28 регионов страны.