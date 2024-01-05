Строительная готовность ФОКа игровых видов спорта составляет более 80% Спорт

Пенза, 5 января 2024. PenzaNews. Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта, возведение которого ведется на улице Стрельбищенской в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», составляет более 80%. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта Пензенской области.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Готовность объекта составляет более 80%. [...] В настоящее время в физкультурно-оздоровительном комплексе завершены работы по устройству кровли, монтажу витражей. Ведется укладка монолитных полов первого этажа, продолжается благоустройство территории. Следующий шаг — внутренние отделочные работы, а также прокладка внутренних коммуникаций», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что комплекс будет включать в себя спортивный зал и футбольное поле под открытым небом.

«Планируется, что новый спортивный объект станет базой для спортивной школы №8 города Пензы и даст импульс развития игровых видов спорта», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ФОК игровых видов спорта планируется открыть в 2024 году.

На его создание предусмотрено более 296 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.

31 августа в ходе посещения стройплощадки губернатор Олег Мельниченко предложил сделать ФОК игровых видов спорта базой для спортивной школы.