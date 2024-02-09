Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами спорта Пензенской и Саратовской областей Спорт

Пенза, 9 февраля 2024. PenzaNews. Соглашение о сотрудничестве заключено между министерством физической культуры и спорта Пензенской области и Минспорта Саратовской области.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Подписи под документом поставили руководители ведомств Евгения Бочкарева и Олег Дубовенко в минувший четверг, 8 февраля.

«Документ подразумевает взаимодействие и обмен опытом в организации спортивной подготовки, эксплуатации спортсооружений, популяризации здорового образа жизни. В перспективе — проведение совместных мероприятий, межрегиональных турниров, обучающих семинаров для тренерского состава и многое другое. Для ведомств важен обмен практиками во взаимодействии со спортивными федерациями, а также методическая помощь в организации тренировочного процесса и развития базовых видов спорта», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта Пензенской области.

В нем отмечается, что регионы уже имеют опыт сотрудничества, в том числе в подготовке спортивного резерва для сборных команд страны.

Из текста следует, что в рамках рабочего визита Евгения Бочкарева посетила центр бадминтона, где проходят всероссийские соревнования «Хрустальный волан», а также матч чемпионата ВХЛ между пензенским «Дизелем» и саратовским «Кристаллом».