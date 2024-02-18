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В Пензе состоялись лыжные соревнования памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова

10:03 | 18.02.2024 | Спорт

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Пенза, 18 февраля 2024. PenzaNews. Около 250 человек приняли участие в лыжных соревнованиях памяти капитана юстиции, сотрудника управления Федеральной службы безопасности России по Пензенской области Дмитрия Шорникова, погибшего при исполнении служебного долга в Чечне.

В Пензе состоялись лыжные соревнования памяти сотрудника ФСБ Дмитрия Шорникова

Фото: Sport.pnzreg.ru

Состязания прошли на стадионе «Снежинка» в Пензе в минувшую субботу, 17 февраля.

Их участники выступили в составе 30 команд, в которые вошли представители правоохранительных органов, войсковой части, расположенной в Кузнецке-12, всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» и других организаций.

В церемонии открытия соревнований приняли участие губернатор Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, начальник регионального управления ФСБ России Дмитрий Поляков и ветеран органов безопасности Александр Гришин.

«Эти соревнования посвящены памяти Дмитрия Вячеславовича Шорникова, но в его лице — всем погибшим при исполнении служебного долга сотрудникам. Наша обязанность — помнить о них. Сейчас на передовой также воюют сотрудники спецслужб, без их работы победа в СВО невозможна», — отметил Олег Мельниченко, обращаясь к присутствующим.

Во время лыжной эстафеты мужчины преодолели дистанцию в 5 км, женщины — 3 км, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

Шорников Дмитрий Вячеславович родился в Пензе 10 декабря 1975 года.

В 1992 году, окончив среднюю школу №24, поступил на следственный факультет Академии ФСБ России. По окончании обучения был направлен в пензенское управление ФСБ, где с 1997 года проходил службу в должности следователя следственного отдела.

В сентябре 2000 года капитан юстиции Дмитрий Шорников был командирован в Северо-Кавказский регион для выполнения задач по восстановлению правопорядка и расследованию преступлений, совершенных членами бандитских формирований.

26 декабря 2000 года погиб при исполнении воинского долга в Чечне.

Похоронен на Аллее героев на Ново-Западном кладбище в Пензе.

Посмертно награжден Орденом мужества.

Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области капитан юстиции Дмитрий Шорников навечно зачислен в списки личного состава управления.

Распоряжением главы администрации Пензы его имя присвоено средней школе №24.

Решением гордумы от 22 февраля 2017 года имя Дмитрия Шорникова присвоено новой улице в микрорайоне Заря города Пензы. В августе того же года она была торжественно открыта.

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