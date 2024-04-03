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Готовность ФОКа игровых видов спорта в Пензе составляет 90%

17:15 | 03.04.2024 | Спорт

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Пенза, 3 апреля 2024. PenzaNews. Готовность физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта, строительство которого ведется в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», составляет 90%. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Готовность ФОКа игровых видов спорта в Пензе составляет 90%

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«Хорошая новость для всех любителей здорового образа жизни, спортсменов и болельщиков. Готовность нового ФОКа игровых видов спорта в Пензе составляет 90%. Сейчас идет отделка помещений и монтаж систем вентиляции, кондиционирования и электроснабжения. Лично контролирую все этапы работ, поскольку этот объект очень важен для пензенцев», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 3 апреля.

«Как только позволит погода, начнут выравнивание футбольного поля и устройство беговых дорожек. Трибуны рассчитаны на 150 человек, приходить болеть за любимые команды можно будет большими компаниями — с семьей, друзьями, коллегами», — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что сдача ФОКа игровых видов спорта в эксплуатацию намечена на июнь.

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