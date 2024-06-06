03:03:21 Пятница, 7 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Открытие ФОКа игровых видов спорта в Пензе запланировано на 12 июня

17:00 | 06.06.2024 | Спорт

Печать

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта, строительство которого велось в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», запланировано на 12 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта Пензенской области в четверг, 6 июня.

Открытие ФОКа игровых видов спорта в Пензе запланировано на 12 июня

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Определилась дата открытия физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта в Пензе. Торжественная церемония запланирована на 12 июня 2024 года, в День России и День города», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в рамках открытия запланированы показательные выступления пензенских спортсменов, а также соревнования по баскетболу, мини-футболу и регби.

«Новый спортивный объект обеспечит условия для проведения тренировочного процесса и соревнований по разным видам спорта. В состав комплекса входят крытая многофункциональная игровая площадка и открытое футбольное поле с подогревом, что позволит играть на свежем воздухе в любое время года», — отмечается в сообщении.

В нем напоминается также, что ФОК станет тренировочной базой для спортшколы №8.

Читайте также
До пяти лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, забравшей чужие деньги из лотка банкомата В Кузнецком районе столкнулись иномарка и мотоцикл, пострадали два человека
В Сердобском районе мужчина лишился 750 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику В Кузнецком районе ликвидирован лесной пожар
Пензенцу грозит реальный срок за хищение из магазина десяти упаковок сыра В Спасске руководитель МУП «Профкомсервис» привлечен к административной ответственности
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама