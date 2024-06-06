Открытие ФОКа игровых видов спорта в Пензе запланировано на 12 июня Спорт

Пенза, 6 июня 2024. PenzaNews. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта, строительство которого велось в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», запланировано на 12 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта Пензенской области в четверг, 6 июня.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Определилась дата открытия физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта в Пензе. Торжественная церемония запланирована на 12 июня 2024 года, в День России и День города», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в рамках открытия запланированы показательные выступления пензенских спортсменов, а также соревнования по баскетболу, мини-футболу и регби.

«Новый спортивный объект обеспечит условия для проведения тренировочного процесса и соревнований по разным видам спорта. В состав комплекса входят крытая многофункциональная игровая площадка и открытое футбольное поле с подогревом, что позволит играть на свежем воздухе в любое время года», — отмечается в сообщении.

В нем напоминается также, что ФОК станет тренировочной базой для спортшколы №8.