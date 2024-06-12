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В Пензе торжественно открыт ФОК игровых видов спорта

17:43 | 12.06.2024 | Спорт

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Пенза, 12 июня 2024. PenzaNews. Физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спорта, который построен на улице Стрельбищенской в Пензе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», торжественно открыт в среду, 12 июня, в рамках мероприятий, посвященных Дню России и Дню города.

В Пензе торжественно открыт ФОК игровых видов спорта

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к участникам мероприятия, это первая тренировочная площадка для развития именно игровых видов спорта.

«Появление этого комплекса напрямую зависело от [президента России] Владимира Владимировича Путина. Благодаря тому, что он поддержал нашу идею, в прошлом году началось строительство ФОКа. Мы выполняем поставленную главой государства задачу по развитию спортивной инфраструктуры», — сказал руководитель субъекта федерации.

Он добавил, что область передает построенный объект Пензе.

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«Это наш подарок на День города. Конечно, регион будет помогать содержать и развивать спорткомплекс, организовывать здесь соревнования. Главная цель — чтобы дети занимались физкультурой и спортом, были здоровы и интересно проводили время», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он сообщил, что новый комплекс будет называться «Локомотив».

По информации пресс-службы облправительства, на базе физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта в микрорайоне ГПЗ-24 города Пензы будет работать спортивная школа №8, в которой занимаются юные футболисты. Также ФОК позволяет проводить соревнования по баскетболу, волейболу, регби и мини-футболу.

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