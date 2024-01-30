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Мельниченко поручил проработать вопрос об использовании стадионов «Локомотив» и «Труд»

15:38 | 30.01.2024 | Спорт

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Пенза, 30 января 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил проработать вопрос об использовании стадионов «Локомотив» и «Труд» в Пензе.

Мельниченко поручил проработать вопрос об использовании стадионов «Локомотив» и «Труд»

Фото: Pnzreg.ru

«Специалистам нужно проработать вопрос использования старого стадиона «Локомотив» [рядом со строящимся ФОКом игровых видов спорта]. Я считаю, что спортивных объектов много не бывает», — сказал губернатор в ходе заседания регионального правительства во вторник, 30 января.

«Футбольное поле сохраним, а старые постройки демонтируем. Возможно, поставим там модульную конструкцию, на базе которой откроем школу футбола, чтобы ребята занимались, чтобы у нас был хороший современный спортивный комплекс», — добавил Олег Мельниченко.

Он также поручил рассмотреть возможность создания крытого спортивного манежа на месте неработающего стадиона «Труд», сообщает пресс-служба облправительства.

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