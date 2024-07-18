В Пензе 23 июля стартует областной фестиваль «Игры ГТО» Спорт

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. III областной фестиваль «Игры ГТО» стартует в Пензе в предстоящий вторник, 23 июля.

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Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте регионального министерства физкультуры и спорта, в этот день на базе федерации фиджитал-спорта Пензенской области в торговом центре «Салют» участников ждет поочередное выполнение тестов комплекса «ГТО» и прохождение испытаний в таких дисциплинах, как Beat Saber, Pistol Whip и Racket: Nx.

В соревнованиях примут участие представители муниципалитетов в возрасте от 12 до 13 лет.

Второй этап фестиваля пройдет 3 августа. В ходе него участники в возрасте от 25 до 44 лет выполнят нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» в формате эстафеты.

По информации Минспорта Пензенской области, этот этап будет организован на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном, где в 2023 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» нацпроекта «Демография» была открыта «умная» спортивная площадка.