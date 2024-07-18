22:06:31 Четверг, 18 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе 23 июля стартует областной фестиваль «Игры ГТО»

15:00 | 18.07.2024 | Спорт

Печать

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. III областной фестиваль «Игры ГТО» стартует в Пензе в предстоящий вторник, 23 июля.

В Пензе 23 июля стартует областной фестиваль «Игры ГТО». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте регионального министерства физкультуры и спорта, в этот день на базе федерации фиджитал-спорта Пензенской области в торговом центре «Салют» участников ждет поочередное выполнение тестов комплекса «ГТО» и прохождение испытаний в таких дисциплинах, как Beat Saber, Pistol Whip и Racket: Nx.

В соревнованиях примут участие представители муниципалитетов в возрасте от 12 до 13 лет.

Второй этап фестиваля пройдет 3 августа. В ходе него участники в возрасте от 25 до 44 лет выполнят нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» в формате эстафеты.

По информации Минспорта Пензенской области, этот этап будет организован на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном, где в 2023 году в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» нацпроекта «Демография» была открыта «умная» спортивная площадка.

Читайте также
В Пензе мужчина ударил бывшую сожительницу табуретом по голове, возбуждено уголовное дело Реальный срок грозит молодому жителю Заречного, который похитил деньги из аппарата по розливу воды
В Пензенском районе ликвидирован лесной пожар В Кузнецком районе столкнулись «Hyundai Creta» и «Lada Granta», пострадали четыре человека
Под Пензой легковушка врезалась в дерево и загорелась, водитель погиб В Пензе водитель «Volkswagen Golf» сбил мужчину
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама