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В Пензе в парке «Комсомольский» при поддержке фонда «Кириленко – детям!» построена баскетбольная площадка

17:11 | 01.08.2024 | Спорт

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Пенза, 1 августа 2024. PenzaNews. Уличная баскетбольная площадка построена на территории парка «Комсомольский» в Пензе при поддержке благотворительного фонда «Кириленко – детям!» Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона.

В Пензе в парке «Комсомольский» при поддержке фонда «Кириленко – детям!» построена баскетбольная площадка

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Проект [«Площадки»] фонда «Кириленко – детям!» направлен на организацию и софинансирование строительства и реконструкции уличных баскетбольных площадок, универсальных спортивных залов по всей России», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что открытие спортплощадки запланировано на 8 августа.

«Почетным гостем церемонии станет президент Российской федерации баскетбола и основатель фонда Андрей Кириленко. В этот день на новой площадке состоится турнир по баскетболу 3х3, по завершении которого пройдет открытие нового объекта», — сказано в сообщении.

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