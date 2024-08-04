В «Спутнике» одновременно прошли четыре спортивных мероприятия Спорт

Пенза, 4 августа 2024. PenzaNews. Четыре спортивных мероприятия — второй этап областного фестиваля «Игры ГТО», всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», турнир по городошному спорту среди детских команд и фестиваль комплекса «ГТО» среди семейных команд — одновременно прошли на «умной» спортплощадке в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в минувшую субботу, 3 августа.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Второй этап «Игр ГТО» был организован по программе «Любители – гонка ГТО», в рамках которой участники — мужчины и женщины от 25 до 39 лет — в формате эстафеты по очереди проходили этапы гонки, состоявшей из испытаний комплекса «ГТО».

По итогам состязаний первое место заняла команда Заречного, второе — команда Пензы, третье — команда Городищенского района.

Во всероссийских соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч» приняли участие 106 команд — 69 мужских и 37 женских. Медали были разыграны в трех возрастных категориях. Результаты соревнований доступны на платформе международной системы ФИБА 3х3.

В областном турнире по городошному спорту приняли участие юноши и девушки от 12 до 14 лет. За победу боролись более 100 участников в составе 26 команд. По итогам соревнований первое место заняла команда Бековского района, второе — Малосердобинского, третье — Никольского.

Фестиваль комплекса «ГТО» среди семейных команд объединил представителей разных поколений. По итогам выполнения нормативов первые места во второй и третьей ступенях заняли семьи Шевелевых (Бековский район), Четвертухиных (Нижнеломовский район), Суздальцевых (Пачелмский район) и Кузяковых (Пенза), сообщается на сайте министерства физической культуры и спорта Пензенской области.