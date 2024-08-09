В Пензе торжественно открыта баскетбольная площадка, построенная при поддержке фонда «Кириленко – детям!» Спорт

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Уличная баскетбольная площадка, которая построена на территории парка «Комсомольский» в Пензе при поддержке благотворительного фонда «Кириленко – детям!», торжественно открыта в минувший четверг, 8 августа.

Фото: Sport.pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие основатель фонда, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок, глава Минспорта Пензенской области Евгения Бочкарева, серебряные призеры Олимпиады в Токио Ольга и Евгения Фролкины и другие почетные гости.

Первый символический бросок мяча в корзину совершил Андрей Кириленко.

«Выражаю благодарность городу и области за такое прекрасное место. Хочу пожелать удачи юным спортсменам, хорошо провести время. Я уверен, что с этой площадки мы получим новых игроков для национальной сборной», — сказал он, обращаясь к участникам мероприятия.

Затем на новой спортплощадке состоялся турнир по баскетболу 3х3 среди детских команд.

После этого была организована автограф-сессия, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.