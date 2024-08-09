12:35:57 Пятница, 9 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе торжественно открыта баскетбольная площадка, построенная при поддержке фонда «Кириленко – детям!»

10:05 | 09.08.2024 | Спорт

Печать

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Уличная баскетбольная площадка, которая построена на территории парка «Комсомольский» в Пензе при поддержке благотворительного фонда «Кириленко – детям!», торжественно открыта в минувший четверг, 8 августа.

В Пензе торжественно открыта баскетбольная площадка, построенная при поддержке фонда «Кириленко – детям!»

Фото: Sport.pnzreg.ru

В мероприятии приняли участие основатель фонда, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок, глава Минспорта Пензенской области Евгения Бочкарева, серебряные призеры Олимпиады в Токио Ольга и Евгения Фролкины и другие почетные гости.

Первый символический бросок мяча в корзину совершил Андрей Кириленко.

«Выражаю благодарность городу и области за такое прекрасное место. Хочу пожелать удачи юным спортсменам, хорошо провести время. Я уверен, что с этой площадки мы получим новых игроков для национальной сборной», — сказал он, обращаясь к участникам мероприятия.

Затем на новой спортплощадке состоялся турнир по баскетболу 3х3 среди детских команд.

После этого была организована автограф-сессия, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Читайте также
Житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей В Каменском районе мужчина ударил супругу топором по руке и угрожал ей убийством
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла В Колышлейском районе суд признал недействительными договоры аренды земли, заключенные с четырьмя гражданами
В селе Долгово установлена новая водонапорная башня В Тамалинском районе мужчина угрожал убить мать сковородой
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама