В Пензе обсудили перспективы развития баскетбола Спорт

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Перспективы развития баскетбола в Пензенской области стали главной темой рабочей встречи заместителя председателя регионального правительства Олега Ягова и президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко, которая состоялась в минувший четверг, 8 августа.

Фото: Sport.pnzreg.ru

В ней также приняли участие министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева, и.о. президента региональной федерации баскетбола Александр Калмаков, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок и член исполкома РФБ Олег Храмкин.

Как сообщил Олег Ягов, в Пензенской области баскетболом занимаются более 13 тыс. человек, почти 5 тыс. из них — женщины.

Участники рабочей встречи выразили уверенность в том, что популяризации данного вида спорта будет способствовать открытие уличной спортивной площадки в парке «Комсомольский», которая построена при поддержке фонда «Кириленко – детям!»

«Важно, что большое количество детей смогут приходить на площадку. Когда люди знают, что есть хорошая площадка, она начинает пользоваться спросом. Есть трибуны, кто-то с девушкой придет, кого-то родители приведут», — сказал Андрей Кириленко.

Была отмечена необходимость развития баскетбола в муниципалитетах, а также обозначены перспективы создания детско-юношеской баскетбольной лиги.

В Пензенской области отделения по этому виду спорта открыты в 14 учреждениях физкультурно-спортивной направленности, расположенных в Пензе, Кузнецке, Заречном, в Башмаковском, Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском, Лунинском, Мокшанском, Наровчатском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском и Сосновоборском районах, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.