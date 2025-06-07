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Игорь Комаров и Олег Мельниченко посетили товарищеский матч по следж-хоккею между пензенской сборной и нижегородским «Штормом»

09:12 | 07.06.2025 | Спорт

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Пенза, 7 июня 2025. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Олег Мельниченко посетили товарищеский матч по следж-хоккею между пензенской сборной и нижегородским «Штормом», который состоялся в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» в Пензе вечером в минувшую пятницу, 6 июня.

Игорь Комаров и Олег Мельниченко посетили товарищеский матч по следж-хоккею между пензенской сборной и нижегородским «Штормом»

Фото: Pnzreg.ru

«Недавно сформированная пензенская сборная по следж-хоккею провела первый товарищеский матч. Соперниками наших ребят стали игроки нижегородской команды «Шторм», а болельщиком на трибуне — полпред президента РФ в ПФО. Вместе с Игорем Анатольевич Комаровым болели за обе команды. В каждой — ветераны специальной военной операции. Это целеустремленные и сильные духом люди, которые знают цену победе. Их волевые качества заметны и на льду», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«После матча побеседовали с игроками и их наставниками. Ребята сообщили о планах в следующем году заявиться в структуру профессионального клуба. Будущее у нашей команды есть», — отметил губернатор.

«Мы со своей стороны поддержим стремление земляков быть спортивными и социально активными!» — подчеркнул Олег Мельниченко.


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